ÇYDD'den Laik Eğitim Vurgusu

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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin aydınlık yarınları ancak bilimsel, sorgulayıcı, laik ve çağdaş bir eğitim sistemi ile gerçekleşebilir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlılığımızdan ödün vermeden, bu yanlış uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Laik ve bilimsel eğitim, Cumhuriyetimizin önemli bir kazanımı; geleceğimizin de anahtarı ve güvencesidir" denildi.

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin temelleri, büyük bir mücadeleyle atılmış laiklik, çağdaş eğitim ve toplumsal eşitlik ilkeleriyle şekillenmiştir. 3 Mart 1924, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğunda bir dönüm noktasıdır. Hilafetin kaldırılması, Öğretim Birliği Yasası'nın kabulü, Din ve Vakıflar Bakanlığı'nın kapatılmasıyla Cumhuriyet laik temeller üzerine kurulmuş ve eğitim bilimsel temele dayandırılmıştır. Laik, bilimsel, karma ve kamucu eğitim anlayışı, bireyin özgürleşmesi ve toplumsal gelişim için kritik öneme sahiptir. Eğitimin herkes için eşit ve bilimsel temelli olması, çağdaş bir toplumun güvencesidir.

Ancak bugün, bu köklü devrimin kazanımları ciddi tehdit altındadır. Tarikat ve cemaat bağlantılı yapıların eğitimde etkinlik kazanması, laik eğitim sistemini tehdit eden en büyük unsurlardan biri haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları, bilimin ve akılcı düşüncenin yerine dini öğretileri koyarak, eğitimin laik yapısını tehdit etmektedir. ÇEDES gibi projelerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim alanına müdahalesi ise okullarda dinsel temelli programların yaygınlaştırılmasına neden olmakta ve Öğretim Birliği Yasası'na aykırı uygulamaları derinleştirmektedir. Bu süreçte oluşturulan ÇEDES Projesi ve Maarif Modeli gibi uygulamalar, Atatürkçü ve bilimsel eğitim anlayışı yerine, dinsel temelli bir eğitim anlayışını dayatmaktadır.

Öğrencilerimiz, MESEM projeleri ile yaşının kaldıramayacağı iş yükünü üstlenmek durumunda bırakılmış, eğitim hakkından uzaklaştırılarak ucuz iş gücü haline getirilmiştir. Bu uygulamalar, gençlerimizin özgür düşünme becerisini zayıflatmakta ve çağdaş, sorgulayan bireyler olarak yetişmelerini engellemektedir.

Cumhuriyetimizin aydınlık yarınları ancak bilimsel, sorgulayıcı, laik ve çağdaş bir eğitim sistemi ile gerçekleşebilir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlılığımızdan ödün vermeden, bu yanlış uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Laik ve bilimsel eğitim, Cumhuriyetimizin önemli bir kazanımı; geleceğimizin de anahtarı ve güvencesidir.

Bu inançla, 36 yıldır olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine ve Atatürk devrimlerine sahip çıkacağımızı ve Çağdaş Türkiye'nin Gelecek Güvencesi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."