(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 'nin 26. Olağan Genel Kurulu 17 - 18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in sunduğu liste, yeni dönem için yeniden seçildi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin dernek organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla belirlendi. ÇYDD bünyesinde bulunan 117 şube ve 9 temsilcilikten delegelerin katılımıyla düzenlenen 26. Olağan Genel Kurul, Beylikdüzü'ndeki TÜYAP PALAS'ta gerçekleştirildi. 2023-2025 yıllarına ait faaliyet raporu ve mali tablonun sunulduğu Genel Kurulda, ÇYDD'nin gelecek hedefleri hakkında önemli konular görüşüldü.
Genel Kurulda, oylama sonucunda Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in sunduğu liste, delegelerin oylarının çoğunluğunu alarak 2025 - 2027 dönemi için yeniden seçildi.
Oylama sonucunda seçilen isimler şöyle:
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Ayşe Lale Pilatin, Av. Gülsen Akbulak, Av. Sedat Durna, Prof. Dr. Cihan Demirci Tansel, Bahattin Carav, Prof. Dr. Filiz Meriçli, Av. Ali Gürbüz, Aynur Koçulu
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Tanzer Boğan, Cahide Deniz Bayraktar, Deniz Garip Yılmaz, Nazire Yaman, Kartal Kaan Akdoğan, Dicle Karabulut, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Feyzan Genç, Av. Melike Memiş Erarslan
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
Sebahattin Keskin, Hatice Leyla Sürmeli, Mustafa Özmen, Av. Fatma Nur Gerçel, Garip Başakçi
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Fehime Öncel Özel, Özden Ayşen Sırmabıyık, Macide Oytay, Ayşe Lale Erkal, Özge Yılmaz
Onur Kurulu Asıl Üyeleri
Av. Hüseyin Karataş, Av. Hasan Murat Topçuoğlu, Sevgi Uluğ, Nilgün Polat Gevrek, Av. Merve Naz Nokay
Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe Ferda Birhekimoğlu Ocakçı, Celal Özel, Prof. Dr. Serkan Deveci, Osman Karaduman, Gülnaz Kocabaş
Son Dakika › Güncel › ÇYDD Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?