ÇYDD, Instagram\'a erişim engelinin kaldırılmasını istiyor

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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca, vatandaşların ifade özgürlüğünün korunması amacıyla Instagram'a erişimin engellenmesi kararının kaldırılması, hukuk devletinin, demokrasinin ve haklarının gereğinin yerine getirilmesi olacaktır. Ülkemize yakışmayan bu yasaklamadan ivedilikle dönülmesini bekliyoruz" açıklaması yaptı.

ÇYDD, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"02.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın kararıyla Instagram'a erişim engeli getirilmiştir. Basına yansıyan haberlerden ve açıklamalardan anlaşıldığı üzere, BTK'nın söz konusu kararının gerekçesiz, yetkisiz alınması ve ölçüsüz olması nedeniyle bu yasaklama ifade özgürlüğünü açıkça kısıtlamaktadır. Sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesi hakkındaki Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca, vatandaşların ifade özgürlüğünün korunması amacıyla Instagram'a erişimin engellenmesi kararının kaldırılması, hukuk devletinin, demokrasinin ve haklarının gereğinin yerine getirilmesi olacaktır. Ülkemize yakışmayan bu yasaklamadan ivedilikle dönülmesini bekliyoruz."