ÇYDD: Kadının soyadı düzenlemesi Anayasa\'ya aykırıdır

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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 9. Yargı Paketi'nde yer alan "kadının soyadı" düzenlemesine ilişkin, "Bu durum, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve temel haklara aykırıdır. Soyadı konusunda kadının eşitliği sağlanarak aile içi eşitlik korunmalıdır" açıklaması yaptı.

ÇYDD, 9. Yargı Paketi'nde yer alan "kadının soyadı" kullanımı ile ilgili değişikliğe ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Derneğin açıklaması şöyle:

" Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), kadın-erkek soyadı eşitliğini sağlamak amacıyla vermiş olduğu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ile de örtüşmektedir. Bununla birlikte, iktidar partisinin TBMM'ye sunduğu yasa teklifi, cinsiyet temelli farklı işlemi devam ettirerek Anayasa Mahkemesi'nin kararına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Teklife göre kadınlara sadece kendi doğum soyadlarını kullanma hakkı tanınmış, kocasının soyadını almak konusunda kadınlar özgür bırakılmamıştır. Bu durum, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve temel haklara aykırıdır. Soyadı konusunda kadının eşitliği sağlanarak aile içi eşitlik korunmalıdır."