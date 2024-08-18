D-100 Karayolunda Trafik Tartışması: Otomobilin Camı Kırıldı - Son Dakika
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D-100 Karayolunda Trafik Tartışması: Otomobilin Camı Kırıldı

D-100 Karayolunda Trafik Tartışması: Otomobilin Camı Kırıldı

D-100 Karayolunda seyreden bir otomobilin önü, emniyet şeridinde seyreden başka bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen bir kişi, önünü kestikleri aracın camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

18.08.2024 08:49
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Hiba KARGI/İSTANBUL, MALTEPE D-100 Karayolunda ilerleyen otomobilin önü, emniyet şeridinde seyreden başka bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen bir kişi, önünü kestikleri aracın camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Bağlarbaşı mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emrah Şirin'in kullandığı otomobille, içinde 2 kişinin bulunduğu 34 UIN 79 plakalı otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle trafik tartışması yaşandı. Tartışma sonrasında şüpheliler, otomobil sürücüsü Şirin Zümrütevler Köprüsü istikametine ilerlediği sırada, emniyet şeridinden gelerek aracın önünü kesti. Şüphelilerden biri, otomobilden inerek, elindeki cismi tartıştıkları sürücünün aracının camına attı. Aracı tekmelenen ve camı kırılan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar bir süre daha otomobili takip ettikten sonra gözden kayboldu. Otomobil sürücüsü Emrah Şirin polis merkezine giderek aracına zarar veren kişiyle, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Otomobilin camının kırıldığı anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin önü emniyet şeridinden gelen başka bir araç tarafından kesiliyor. Otomobilden inen yolcu koltuğundaki şüpheli elindeki cismi araca atarak, otomobilin camlarını kırıyor. Ardından Şirin'in kullandığı otomobili bir süre daha takip eden araç gözden kayboluyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel D-100 Karayolunda Trafik Tartışması: Otomobilin Camı Kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 Karayolunda Trafik Tartışması: Otomobilin Camı Kırıldı - Son Dakika
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