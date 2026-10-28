D-8 Genel Sekreteri Mahmood, Doha'da yatırım ve yeşil dönüşüm önceliklerini anlattı

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9. Dünya Yatırım Forumu kapsamında çeşitli oturumlara katıldı ve görüşmelerde bulundu.

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmood, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9. Dünya Yatırım Forumu'na katıldı.

Forum kapsamında oturumlara katılan ve D-8 ülkelerinden yetkililerle görüşmeler yapan Mahmood, katıldığı programlarda, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için yatırımın önemini vurguladı.

Mahmood, yatırımın kolaylaştırılması noktasında D-8'in yeşil ve dijital dönüşüm, bölgesel bağlantısallık, yatırım ve kalkınma ajansları arasındaki işbirliği fırsatlarına ilişkin önceliklerine dikkati çekti.

Yatırım anlaşmalarının yasal çerçeveye uygun şekilde modernleştirilmesinin önemini vurgulayan Mahmood, daha güçlü Güney-Güney işbirliğini savundu.

Mahmood, gençlik ve gençliğin güçlendirilmesi ile eğitim ve araştırma girişimlerine odaklandıklarının altını çizerek, eğitim, yapay zeka, dijital dönüşüm ve girişimcilik hakkında ortak pilot programlara yönelmeyi önerdi.

İkili görüşmeler gerçekleştiren ve oturumlara katılan Mahmood, uluslararası örgütlerin, kalkınma enstitülerinin ve yatırımcıların temsilcileriyle görüştü.