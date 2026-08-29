D360 Karayolu'nda Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
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D360 Karayolu'nda Güvenlik Uyarısı

D360 Karayolu\'nda Güvenlik Uyarısı
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CHP'li Tanrıkulu, D360'da kullanılan mıcırın kazalara neden olduğunu belirterek acil çalışmalara çağrıda bulundu.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, D360 karayolunda yürütülen çalışmalarda kullanılan mıcır malzemesinin kazalara davetiye çıkardığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Kış gelmeden bu yolda gerekli çalışma yapılmalı, yol güvenli ve kalıcı bir şekilde düzenlenmeli ve sıcak asfalt çalışması acilen gerçekleştirilmelidir" çağrısında bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrikulu, Diyarbakır'ı Silvan, Bitlis, Van, Ağrı ve İran'a bağlayan D360 karayolundaki yol yapım çalışmalarını ve kullanılan mıcır malzemesini eleştirdi. Söz konusu güzergahın son derece yoğun kullanılan önemli bir ana arter olduğunu belirten Tanrıkulu, yoldaki mıcır uygulamasının kazalara davetiye çıkardığını ifade ederek sıcak asfalt çalışması yapılması çağrısında bulundu.

D360 karayolu üzerinden açıklama yapan Tanrıkulu, yoldaki durumu aktararak, "Diyarbakır'ı Silvan'a, Bitlis'e, Van'a, Ağrı'ya ve hatta İran'a bağlayan D360 karayolunun üzerindeyim. Burası son derece yoğun kullanılan, önemli bir ana arter. Ancak bu yolda ciddi bir sorun var. Çift şeritli yolun her iki yönünde de yol çalışması yürütülüyor. Üstelik bu çalışma geçen yıl da vardı" dedi. Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Yol yapımında kullanılan mıcır malzemesi, böylesine yoğun trafiğe sahip bir ana arter açısından ciddi güvenlik sorunları yaratıyor. Araçların camlarına taş sıçrıyor, sürücülerin dikkati dağılıyor ve bu durum kazalara davetiye çıkarıyor. Yurttaşların aktardığına göre bu yolda her gün birden fazla kaza yaşanıyor. Mıcır, kırsal alanlarda ve farklı yol uygulamalarında kullanılabilecek bir malzeme olabilir. Ancak böylesine yoğun yük ve trafik taşıyan bir ana arterde, özellikle yolun kenarlarında bu uygulamanın yeterli olmadığı açık. Şu anda yolun birçok noktasında taş ve mıcır bulunuyor. Önümüz kış. Bu malzemenin yağışlarla birlikte bozulması ve yolun daha da kullanışsız hale gelmesi ciddi bir risk oluşturuyor.

Buradan Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış olan Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum: 2026 yılına gelmişiz. Bu yol, bu uygulama ve kullanılan bu malzeme bu önemli karayoluna yakışıyor mu? Diyarbakır'a yakışıyor mu? Muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve yurttaşlarımız bu durumdan şikayetçi. Yurttaşların talebi son derece açık: Kış gelmeden bu yolda gerekli çalışma yapılmalı, yol güvenli ve kalıcı bir şekilde düzenlenmeli ve sıcak asfalt çalışması acilen gerçekleştirilmelidir. Diyarbakır Milletvekili olarak benim talebim de budur. Bu konunun takipçisi olacağım. Yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, yol güvenliğinin sağlanması ve bu yolun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çabayı göstereceğim."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D360 Karayolu'nda Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

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