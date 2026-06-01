D8 Ülkeleri Bakü'de Enerji İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

D8 Ülkeleri Bakü'de Enerji İşbirliğini Görüştü

D8 Ülkeleri Bakü\'de Enerji İşbirliğini Görüştü
01.06.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D8 ülkeleri enerji bakanları, Bakü'de toplanarak işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatına üye ülkelerin enerji bakanları, enerji alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi.

Bakü Enerji Forumu kapsamında düzenlenen D8 Enerji Bakanları 1. Toplantısı, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeş Elektrik, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Iqbal Hassan Mahmood, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile İran, Endonezya ve Pakistan'dan yetkililer katıldı.

Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada, D8 ülkelerinin enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, üye ülkelerin büyük hidrokarbon üreticileri, hızla büyüyen enerji pazarları ve ekonomileri, güçlü yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve artan nüfuslarıyla öne çıktığını ifade etti.

Bu özelliklerin enerji değer zincirinin tüm aşamalarında işbirliği için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Bayraktar, "D8 çerçevesinin önümüzdeki dönemde enerji alanındaki işbirliğinde daha aktif bir rol oynayabileceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin D8 ülkeleri arasında hidrokarbonlar, enerji dönüşümü ve enerji bağlantıları alanlarında güçlendirilmiş işbirliğini güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Bayraktar, D8 platformunun yalnızca bir diyalog mekanizması değil, aynı zamanda somut projeler ve ortaklıklar üretebilen bir yapı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, enerji alanındaki tüm başlıklarda D8 üyesi ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye kararlıdır." diye konuştu.

Toplantı kapsamında "Bakü Bildirisi" kabul edilirken, "D8 Enerji ve İklim Merkezi" tüzüğünün ön tanıtımı da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel D8 Ülkeleri Bakü'de Enerji İşbirliğini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek
Nevşehir’de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 18:41:22. #7.13#
SON DAKİKA: D8 Ülkeleri Bakü'de Enerji İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.