Daejeon\'da Fabrika Yangını: 11 Ölü

DAEJEON, 21 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçası üreten bir fabrikada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı, 3 kişiden ise haber alınamıyor.

Polis, cumartesi günü yaptığı açıklamada, kurbanların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Yetkililer, ulaşılan 11 cansız bedenden birinin kimliğinin parmak iziyle tespit edildiğini, diğer 10 kişi için ise DNA incelemesi yapılacağını açıkladı.

Arama, inceleme ve soruşturma çalışmaları kapsamında toplam 222 personel olay yerine sevk edilirken, arama-kurtarma köpekleri ve robot köpekler de çalışmalara dahil edildi.

Polis, itfaiye ve Ulusal Adli Tıp Servisi ekiplerinin, yangının çıkış noktasına odaklanan ortak incelemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yangının, cuma günü yerel saatle 13.17'de, fabrikada yaklaşık 170 işçinin bulunduğu sırada çıktığı bildirildi.