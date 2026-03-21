Daejeon'da Fabrika Yangını: 11 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Daejeon'da Fabrika Yangını: 11 Ölü

Daejeon'da Fabrika Yangını: 11 Ölü
21.03.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Daejeon kentinde bir otomobil parçası fabrikasında çıkan yangında 11 kişi öldü.

DAEJEON, 21 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçası üreten bir fabrikada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı, 3 kişiden ise haber alınamıyor.

Polis, cumartesi günü yaptığı açıklamada, kurbanların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Yetkililer, ulaşılan 11 cansız bedenden birinin kimliğinin parmak iziyle tespit edildiğini, diğer 10 kişi için ise DNA incelemesi yapılacağını açıkladı.

Arama, inceleme ve soruşturma çalışmaları kapsamında toplam 222 personel olay yerine sevk edilirken, arama-kurtarma köpekleri ve robot köpekler de çalışmalara dahil edildi.

Polis, itfaiye ve Ulusal Adli Tıp Servisi ekiplerinin, yangının çıkış noktasına odaklanan ortak incelemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yangının, cuma günü yerel saatle 13.17'de, fabrikada yaklaşık 170 işçinin bulunduğu sırada çıktığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daejeon'da Fabrika Yangını: 11 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
İsrail savaşı büyütüyor Bir ülkeyi daha vurdular İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Yok böyle gol Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler Yok böyle gol! Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler
Netanyahu’dan ’’Savaş ne zaman biter’’ sorusuna yanıt Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt

09:11
Erdoğan’dan Arda Güler’e: 68 metreden taktı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı
08:57
Manchester United’a büyük şok
Manchester United'a büyük şok
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
08:31
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
08:20
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
07:33
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
03:18
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 09:46:16.
SON DAKİKA: Daejeon'da Fabrika Yangını: 11 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.