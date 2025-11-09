Dağ Çileği Festivali'nde Doğa Sevgisi ve Bilinci - Son Dakika
Dağ Çileği Festivali'nde Doğa Sevgisi ve Bilinci

09.11.2025 15:58
Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dördüncü Dağ Çileği Festivali, Kayışdağı Ormanı'nda doğaseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Festival, organik çilek toplama etkinlikleri ile çocuklara doğa bilinci aşılamayı amaçlıyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Dağ Çileği Festivali'nin dördüncüsü düzenlendi. Doğaseverler, festival kapsamında Kayışdağı Ormanı'nda organik çilek toplamanın keyfini yaşadı. Festivale ailesiyle birlikte katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel,"Ataşehirli komşularımızla birlikte çocuklarımıza, gençlerimize Kayışdağımızın endemik bitkilerinden biri olan dağ çileklerimizi tanıtıyoruz. Bir yandan da doğa bilincini geliştiriyoruz" dedi.

Kayışdağı Ormanı'nda bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Dağ Çileği Festivali ile dağ çileğinin Ataşehir sakinlerine tanıtılması ve genç kuşaklara doğa sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

Festival kapsamındaki etkinlikte Ataşehirliler ve doğaseverler, doğal güzellikler eşliğinde hem organik çileği topladı hem de doğanın tadını çıkardı. Parkurda sepetlerini dağ çilekleriyle dolduran yurttaşlar, keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de ailesiyle beraber katıldı.

"Çocuklara doğa bilincini aşımalıyız"

Festivalin açılışında konuşan Onursal Adıgüzel, Kayışdağı'ndaki endemik bitkileri korumanın ve geleceğe taşımanın önemine vurgu yaptı. Adıgüzel, çocuklara da doğa bilincinin aşılanması gerektiğini söyleyerek, festivale katılanlara teşekkür etti.

"Ataşehir için bütün arkadaşlarımla birlikte sokak sokak gece gündüz çalışıyoruz"

Ataşehir için önemli işler yaptıklarını belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Çocuk kampüsümüz hazır, bu ay içinde açılışını yapıyor olacağız. Dezavantajlı gruplardaki çocuklarımızın Ataşehir'e gidebilecekleri bir kapısı olacak. Engelsiz Rehabilitasyon Merkezimiz, Ataşehir'in engelli vatandaşlarımız için tematik parklarından biri. Duyu bütünleme merkezimiz olacak içinde. Yine Ataşehir Akademi'yi ayağa kaldırdık. Çocuklarımız ücretsiz yüksek standartta eğitim alıyor. Yine arkadaşlarımız, Atatürk kütüphanesi için son hazırlıklarını yapıyor. Türkan Saylan Tıp Merkezimizi de modern bir binaya taşıyacağız. Sağlık Bakanlığımıza başvurduk. Onay bekliyoruz. Ataşehir için bütün arkadaşlarımla birlikte mahalle mahalle, sokak sokak gece gündüz çalışıyoruz. Bir hedefimiz var. Sizlerden aldığımız yetkiyle, sizlere güzel hizmet etmek. Çünkü sizlerin vergileriyle oluşan bütçeleri yönetiyoruz. Bu hassaslıkla çalışıyoruz ve hep birlikte Ataşehir'i daha yaşanabilir, daha yeşil, daha adil bir ilçe yapmak için mücadele ediyoruz."

"Her geçen yıl sayımız daha da artıyor"

Konuşmaların ardından Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel ve kızı Algı Adıgüzel ile birlikte dağ çileği topladı. Burada kısa bir açıklama yapan Adıgüzel, "Ataşehirli komşularımızla birlikte çocuklarımıza, gençlerimize Kayışdağımızın endemik bitkilerinden biri olan dağ çileklerimizi tanıtıyoruz. Bir yandan da doğa bilincini geliştiriyoruz. Doğamızı korumamız gerektiğini, ormanlarımızı gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini, bizim akciğerlerimiz olduğunu anlatıyoruz. Her geçen yıl sayımız daha da artıyor. Ataşehirli komşularımız burada nefes alıyorlar. Ben de kızım ve eşimle birlikte dağ çileği topluyorum. Böylece hem sosyalleşiyoruz hem komşularımızla bir araya geliyoruz, dertleşiyoruz, hem de diğer taraftan bu güzel doğanın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

