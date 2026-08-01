Dağ, Doğa, Dondurma Festivali Niğde'de - Son Dakika
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Dağ, Doğa, Dondurma Festivali Niğde'de

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Niğde'de düzenlenen festivalde doğa yürüyüşleri ve yöresel lezzetler sunuluyor.

Niğde'de, Aladağlar'ın doğal güzellikleri ile Çamardı dondurmasının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Festivalin ikinci gününde Aladağlar'daki Emli Vadisi'nde doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılara yöresel ürünler ile Çamardı dondurması ikram edildi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, yaptığı konuşmada, festivalin 2. gününü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akmeşe şunları kaydetti:

"Emli Vadisi'nde konuşlu olan festival etkinlik alanımızı ziyaret etmiş olduk. Bugün 4 bin 500'e yakın dağcımız dağcılık faaliyeti gerçekleştirdi. Çok şükür şu ana kadar dağcılarımızın hepsi sağ salim döndü. Demirkazık rotamızdaki dağcılarımızı da bekliyoruz. Aynı anda 5 zirvede tırmanış etkinliği gerçekleştirilmiş oldu. Bunların ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Sadece Niğdeli hemşehrilerimiz değil ülkemizdeki tüm dağ ve doğa tutkunlarını Çamardı'ya Demirkazık'ı görmeye davet ediyoruz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise dün kent merkezinde festivalin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Festivalin Çamardı ilçesinde devam ettiğini belirten Özdemir, "Yarın Çamardı ilçemizde çok güzel programlar var. Niğde'mizin ve Çamardı'mızın çok güzel bir doğası var. Şu an Emli Vadisi'ndeyiz hem manzarası harika, hem de dağcılar için çok önemli bir rota. Bu manzara hiçbir yerde yok." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Akmeşe ile Belediye Başkanı Özdemir, protokol üyeleriyle alanda kurulan stantları gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dağ, Doğa, Dondurma Festivali Niğde'de - Son Dakika

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