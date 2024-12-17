Dağ Keçileri Palu'nun Manzarasında

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Koruma altındaki dağ keçileri Palu'nun eşsiz manzarasına dahil oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde eşsiz manzarayı çeken bir vatandaş, koruma altında bulunan dağ keçilerini görüntüledi.

Palu Kaymakamlığının restorasyon çalışmaları için hazırlandığı tarihi kalede eşsiz manzara görenleri kendine hayran bırakıyor. 3 bin yıllık tarihi kalede koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Sürü halinde gezen dağ keçileri ile buluşan manzara, seyrine doyumsuz anlar ortaya çıkardı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.