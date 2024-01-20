Dağ keçileri yol kenarında böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum Artvin karayolu üzerinde seyir halinde olan vatandaş yol kenarına inen keçileri fark ederek cep telefonu ile görüntüledi.

Otomobiliyle seyreden Derviş Tosun, Uzundere yol ayrımında keçilerin yola yakın noktaya indiğini görünce aracını park ederek dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı. Bir süre anne keçi ve yavru keçileri görüntüleyen Derviş Tosun, keçiler gözden kayboluncaya kadar görüntü almaya devam etti.

Özellikle karayolunda çokça görülen dağ keçilerine zarar vermemek için sürücülerin dikkatli olmasını isteyen vatandaşlar "Keçilerden dolayı kaza meydana gelebilir Can ve mal kaybının yaşanmaması ve bu yabani hayvanları korumak için dikkatlice seyir halinde olunması gerekiyor" dediler.