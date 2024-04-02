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Dağcılar Ağrı Dağı eteklerinde kayak yaptı - Son Dakika
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Dağcılar Ağrı Dağı eteklerinde kayak yaptı

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Ağrı Dağı'na tırmanmak için gelen bir grup dağcı, dağın eteklerinde kayak yaparak tırmanışlarına renk kattı. Zirve tırmanışı sırasında elverişli hava koşullarıyla birlikte dağcılar, profesyonelce kayarak o anların tadını çıkardı.

02.04.2024 12:36  Güncelleme: 12:39
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Dağcılar Ağrı Dağı eteklerinde kayak yaptı

AĞRI - Ağrı Dağı'na tırmanmak için gelen bir grup dağcı, dağın eteklerinde kayak yaparak tırmanışlarına renk kattı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, zirve tırmanışı yaptıkları sırada havanın da elverişli olmasıyla birlikte kayak yaptı. Dağın eteklerinden aşağıya doğru profesyonelce kayan dağcılar, tırmanışlarına renk katarak o anların tadını çıkardı.

Kaynak: İHA

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