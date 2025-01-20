Dağcılar Mereto Dağı'nda Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Dağcılar Mereto Dağı'nda Zirveye Ulaştı

Batman'da dağcılar, 6 saatlik zorlu tırmanışla karla kaplı Mereto Dağı'nın zirvesine çıktı.

20.01.2025 20:09
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Dağcılar karla kaplı Mereto Dağı'nın zirvesine böyle tırmandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan dağcılar, yaklaşık 6 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Dağcılar Mazlum 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı'na çıkmak için zorlu yolculuğa koyuldu. Yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığının içinden geçen dağcılar, 6 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşarak hatıra fotoğrafı ve video çekerek o anları kayıt altına aldı.

Dağcı Mazlum Akman, birbirinden farklı zorlu tırmanışlar yaptığını belirterek, "Bugünkü zirve tırmanışım, şimdiye kadarki en zor ikinci tırmanışım oldu diyebilirim. Her zaman olduğu gibi zirvede olmak gurur verici" dedi.

Mehmet Alanko ise, "İlk adımdan başlayan adrenalin, heyecan ve yer yer tehlike dolu bir parkurun ardından hedeflediğimiz zirveye ulaştık. Dağ tırmanışı bir tutkudur. Bu tutkunun güzellikleri olduğu kadar birçok zaman hayati tehlikelerle doludur. Bundan dolayı tırmanışlarda atacağınız her adımın hayati bir önem taşıdığını bilmeliyiz ve bu ciddiyetle bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dağcılar Mereto Dağı'nda Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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