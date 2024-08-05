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Dağcıların Ağrı Dağı'na zorlu zirve tırmanışı

AĞRI - 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanışa gelen dağcılar, aniden bastıran dolu ve sağanak yağışa rağmen zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

Ağrı Dağı, yılın her dönemi hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlamaya devam ederken, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, Doğubayazıt'ta hazırlıklarını tamamlayarak tırmanışa geçti. 3200 rakımda kamp alanında aniden vuran dolu ve sağanak yağış dağcıların tırmanışını zorlaştırmasına rağmen zirveyi başarıyla tamamladı.

Dağcılar, yerel rehber Resul Civaş liderliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3200 rakımdaki kamp alanına ulaştı. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kamp kuran dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi. Ertesi gün yeniden yürüyüşe başlamak isteyen dağcılar, dolu ve sağanak yağış engeli ile karşılaştı. Atlarla 4 bin 200 rakamındaki kampa ulaşan dağcılar, dinlendikten sonra son hazırlıklarını yaparak zirve tırmanışına küçük adımlarla devam etti. Buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirvede büyük bir mutluluk yaşadı. Aylar sonra zirvede güzel havanın etkili olduğunu söyleyen Civaş, zirvede grubuyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.