Dağıstan'da Akaryakıt Satışına Kısıtlama - Son Dakika
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Dağıstan'da Akaryakıt Satışına Kısıtlama

25.06.2026 14:39
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Dağıstan'da benzin ve motorin satışına kişi başına kısıtlama getirildi, acil hizmetler korunacak.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde, artan talep nedeniyle benzin ve motorin satışına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Dağıstan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki akaryakıt piyasasına ilişkin tedbirlere yer verildi.

Açıklamada, kişi başına en fazla 20 litre benzin ve 50 litre motorin satışına izin verileceği belirtildi.

Kısıtlamaların mevcut stokların dengeli dağıtılması amacıyla uygulamaya konulduğu, tedbirin yapay kıtlığın önlenmesine ve acil servisler, toplu taşıma hizmetleri ile tarım üreticileri dahil tüm kesimlerin akaryakıta erişiminin korunmasına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Son dönemde ülkenin 20'ye yakın bölgesinde akaryakıt satışlarına benzer kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dağıstan'da Akaryakıt Satışına Kısıtlama - Son Dakika

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