Rusya\'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2\'si çocuk 10 ölü

Mehmet Hamdi Albuz:

Bu haber metinlerini hangi eğitimsiz kafa yazıyor..Habere girerken " ikisi çocuk on kişi yakalandı" diye yazılmış. Alt paragraf da öldü diye yazılıyor. Tamam anladık imla ve yazım kurallarını dikkat ettiğiniz yok.Hiç yoksa haberin anlamınınsa yani gerçeğinde hata yapmayın SONDAKİKA yazarları..