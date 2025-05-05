Dağıstan'da Polise Sıva Saldırı: 3 Ölü - Son Dakika
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Dağıstan'da Polise Sıva Saldırı: 3 Ölü

Dağıstan'da polise düzenlenen saldırıda 3 polis öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırganlar aranıyor.

05.05.2025 18:52
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- Dağıstan'da polise silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

DAĞISTAN - Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırganların trafik polislerinin bulundukları aracı durdurmaya çalıştığı sırada saldırıyı düzenlendiklerinin ifade etti. Yetkililer, saldırganlardan 2'sinin polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek, saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve ikisinin de 2000 doğumlu olduğunu açıkladı.

Saldırganların kaç kişi olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı saldırganların araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Dağıstan'da, İçişleri Bakanlığına bağlı bir ofise saldırı planı yapan 4 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dağıstan'da Polise Sıva Saldırı: 3 Ölü - Son Dakika

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