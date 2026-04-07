Dağıstan'da Sel Felaketi: 6 Ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Dağıstan bölgesinde şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Putin, Dağıstan bölgesindeki su baskınları nedeniyle oluşan duruma dair Rus yetkililerle çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıya, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un yanı sıra Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tarım Bakanı Oksana Lut, İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova ve Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov katıldı.

Toplantıda konuşan Putin, Dağıstan'da mart sonunda rekor seviyede yağmur yağdığını ve bunun su taşkınlarına yol açtığını belirtti. Putin, "Bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintileri yaşandı, köprüler dahil ulaşım altyapısı önemli ölçüde hasar gördü, heyelan tehlikesi nedeniyle otoyol ve demir yolları kapatıldı." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durumun kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Putin, "Mağdurlara gerekli desteğin sağlanması gerekiyor. Afet bölgelerindeki epidemiyolojik ve sıhhi durumu kontrol altında tutmak lazım." dedi.

Başkan Putin, toplantıda, sellerin sonuçlarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili komisyonun oluşturulması talimatı verdi.

Bakan Kurenkov: "6 bini aşkın ev ve bahçe su altında kaldı"

Rusya Acil Durumlar Bakanı Kurenkov, Dağıstan bölgesinde mart sonunda başlayan yağmurların son günlerde şiddetlendiğini ve bu nedenle su baskınlarının yaşandığını belirtti.

Sellerde binlerce evin su altında kaldığını anlatan Kurenkov, "Bu süreçte 25 yerleşim biriminde 6 bini aşkın ev ve bahçe su altında kaldı, ulaşım altyapıları hasar gördü, elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı. Şu anda Dağıstan Cumhuriyeti'nin 10 yerleşim bölgesinde 2 binden fazla ev ve bahçe su altında kalıyor." diye konuştu.

Kurenkov, bölgenin çeşitli yerlerinde yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığı ve bunlar için 55 geçici konaklama merkezinin oluşturulduğu bilgisini paylaşarak, "Maalesef 6 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko da Dağıstan sakinlerini, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılamaya başladıklarını bildirdi.

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Melikov, Putin'e sellerin sonuçları ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dağıstan bölgesinde, martın sonunda başlayan şiddetli yağmurlar nedeniyle su taşkınları yaşanıyor.