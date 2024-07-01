Dağıstan'da silahlı saldırılar: Ölü sayısı 22'ye çıktı - Son Dakika
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Dağıstan'da silahlı saldırılar: Ölü sayısı 22'ye çıktı

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, bölgede 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti. Melikov, saldırıların uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri olduğunu ve bölgedeki durumu etkileyen ana tehdit unsuru olduğunu söyledi. Ayrıca, saldırıların Dağıstan'daki iç meselelerle ilgili olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonla bağlantılı olduğunu ifade etti.

01.07.2024 18:23
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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, bölgede 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırılar sunucu ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını belirterek, "Uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri, bölgedeki durumu etkileyen ana tehdit unsuru." dedi.

Melikov, Dağıstan'ın Mahaçkale ve Derbent kentlerinde 23 Haziran'da yapılan silahlı saldırılarla ilgili sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Melikov, saldırılar sonucu ölenlerin sayısının yükseldiğini belirterek, "Terör saldırıları sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti. Bunların 17'si polis ve 5'i sivil." diye konuştu.

Silahlı saldırılarla Dağıstan'daki durumun baltalanması ve İslam'ın geleneksel değerlerinin itibarsızlaştırılmasının amaçlandığını söyleyen Melikov, "Bunun, Dağıstan'daki din temsilcileri arasındaki dost ilişkilere ve saygıya yönelik planlanan saldırı olduğundan hiç şüphe yok. Terör ve aşırıcılığın İslam'la alakası yok." dedi.

"Olayların, bölgedeki iç meseleyle ilgili olduğu yönündeki fikirler yanlış"

Dağıstan'daki olayların Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyon" ile bağlantılı olduğunu ifade eden Melikov, şunları kaydetti:

"Uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri, bölgedeki durumu etkileyen ana tehdit unsuru. Olayların, bölgedeki iç durumla ilgili olduğu yönündeki fikirler yanlış. Çünkü bu terör saldırılarının özü ve saldırıları düzenleyen grubun içeriği, saldırıların hazırlandığını ve koordine edildiğini gösteriyor. Saldırıların yapılması için Batı veya başka ülkelerin eğitmenlerinin Dağıstan'da bulunmasına gerek yok. Bugün özel servis uzmanları ve terör örgüt liderleri, interneti kullanarak şahısların hazırlanma sürecini ve ideolojik durumunu etkileyebiliyor."

Melikov, etnik ve dini gruplar arasında nefreti kışkırtma yönündeki eylemlerin her türlü yönetmelerle engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Dağıstan Müftüsü Ahmad Abdulayev de Dağıstan'da yaşanan olayların "trajik" olduğunu belirterek, "Olayların İslam ile ilgisi yok. Peçenin yasaklanmasına dair fetva vereceğiz." dedi.

Olay

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan iki kişinin Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğulları olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov'un görevinden alındığı belirtilmişti.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıklamıştı.

Saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dağıstan'da silahlı saldırılar: Ölü sayısı 22'ye çıktı - Son Dakika

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