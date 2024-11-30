Dağıtım garantili 600 milyon TL\'lik rekor ikramiye

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MİLLİ Piyango'nun geleneksel yılbaşı çekilişi için hazırlıklar devam ederken, büyük ikramiyenin rekor bir rakamla 600 milyon TL olarak açıklanmasını hem bayiler hem de vatandaşlar heyecanla karşıladı.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye 600 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak olan rekor büyük ikramiye için heyecan devam ediyor. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ve toplamda dağıtılacak 3,5 milyar TL'lik ödül, Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne kadarki büyük rakamları. Milli Piyango bayilerinden vatandaşlara yapılan çağrı ise biletlerini son günlere bırakmadan erkenden satın almaları yönünde. Milli Piyango bayileri ve Milli Piyango Online, yılbaşını umutla karşılamak isteyen oyunseverler için hazır durumda. Tüm bayiler hem satışların hızlanması hem de büyük ikramiye için beklentilerin artmasıyla hareketlendi. Bayilerin önünde kuyruklar oluşurken, bayi yetkilileri yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Heykel'de 40 yıldır milli piyango bileti satan Yazgan Kahveci, 600 milyon TL'nin büyük bir para olduğunu ifade ederek, "İnsanlar için bu rakam oldukça çekici geliyor. Bu yıl piyangonun daha fazla satılacağını düşünüyorum" dedi.

'DAĞITIM GARANTİSİ HEYECAN UYANDIRDI'

600 milyon TL'lik çekilişin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Kahveci, "Önceki yıllara kıyasla insanlar da ister istemez heyecan uyandırdı. Garanti çekiliş dendiğinde anlamayan vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

'TOPLAM İKRAMİYE 3,5 MİLYAR TL'

Yazgan Kahveci, " Her zaman ümitliyim. Toplam ikramiye 3,5 milyar lira. Daha erken olmasına rağmen ilgi iyi. Vatandaşlar geliyor, bilet fiyatlarını soruyorlar, mukayese ediyorlar, ikramiyesini soruyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince açıklamada bulunuyoruz. Yaklaşık 60 yıldır bu bayi var olduğu için müşterilerimizle aramızda güven duygusu oluştu. Bizi şanslı bayi olarak görürler. İkramiyeler çıktıkça bayimizin tercih edilmesi artıyor" ifadelerini kullandı.

Herkesin şansını denemesini söyleyen Kahveci, bilet satışların çok iyi gittiğini ifade ederek, "Böyle giderse satışların geçen seneye göre daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

'HERKES ÇOK HEYECANLI'

600 milyon TL'yi duyduklarında çok heyecanlandıklarını söyleyen bayi işletmecisi Esra Demiroğulları, "Hatta müşterilerimiz bir ay öncesinden biletleri sormaya başladılar. Bir deste, seri halinde isteyenler oldu. Herkes çok heyecanlı. Çok güzel bir meblağ. Herkese çıksın, paylaşılsın. Herkes nasiplensin bu ikramiyeden. Dağıtım garantisi olması çok önemliydi. Müşterilerimiz hep bunları soruyordu. Dağıtım garantisi olduğu için müşterilerimiz daha çok talepte bulunmaya başladı. Daha çok ilgilerini çekmeye başladı. Bunlar çok güzel şeyler. Dağıtım garantisi olması özellikle insanları daha da heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

'3,5 MİLYAR TL DAĞITILACAĞI İÇİN ÇOK FAZLA İNSAN FAYDALANACAK'

Yoğunluğun hafta sonları daha çok olduğunu belirten Demiroğulları, "Talep çok güzel. Hafta sonları ve akşamları çok yoğun oluyoruz. Taleplerden çok memnunuz. Toplam dağıtılacak ikramiye 3,5 milyar TL. Bundan dolayı biz de çok heyecanlıyız. Müşterilerimiz de çok heyecanlı. Bu tutardan 1 kişi, 2 kişi değil, çok fazla insan faydalanacak, bu da bizi çok mutlu edecek" diye konuştu.

'KAZANAN BİZİM BAYİİDEN ÇIKARSA MUTLU OLURUZ'

Esra Demiroğulları, "Herkes gibi biz de 600 milyon TL'nin heyecanını yaşıyoruz, 3,5 milyar TL'nin heyecanını yaşıyoruz. Kazanan umarım istediği gibi, dilediği gibi harcar. Umarım güzel yerlere çıkar, sadece kendisi için değil herkes için bir şeyler yapar. Çünkü çok güzel bir para. Bir kişiyi değil de birçok kişiyi sevindirebilir. Bizim bayiimizden çıkarsa biz çok mutlu oluruz. Hem çıkan adına hem de kendi adımıza çok mutlu oluruz. Bizim için de çok güzel bir şey olur" ifadelerini kullandı.

Bayii olarak bu zamana kadar birçok ikramiye verdiklerinin altını çizen Demiroğulları, "Şimdi de büyük ikramiye 600 milyon lira bizden çıksın istiyoruz. Çünkü bu bizi çok heyecanlandırıyor. Çok da mutlu edecek" dedi.

'DÜNYAYI GEZERİM'

Çeyrek bilet alan İsmail Yetim, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde "İhtiyacı olanları değerlendiririm, yardım edileceklere yardım ederim. Kendim için dünyayı gezmek, görmediğim ülkeleri gezmek olabilir " diye konuştu.

'EŞİMİN UĞURLU NUMARALARI VAR, ONA GÖRE BİLET ALACAĞIZ'

Kendisinin sürekli şans oyunları oynadığını söyleyen Ümmühan Uğurluoğlu, "Ben Esra hanımın sürekli müşterisiyim. Burada şans oyunları oynarım. Bir gün çıkar diye. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çok güzel bir para. İnşallah yüzümüz güler diyorum. Şansımız olsun inşallah. Hayallerim çok. Önce evlatlarımı düşünürüm. Ondan sonra kendimi düşünürüm. Yılbaşı biletini daha almadım. Eşimle gelip alacağız. Onun belli bir sayıları var. Onu seçip almayı düşünüyoruz. Sene sonuna doğru alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKARSA FIRINIMI BÜYÜTÜRÜM'

Fırın işletmecisi olan Oktay Taşkın da "Büyük ikramiye öncelikle hayırlı olsun diyorum. Kime çıkarsa hayırlı olsun. Ben fırıncıyım. Bana çıkarsa fırınımı büyütürüm. Yatırımlar çok olur. Ev alırım, araba alırım. Hayalini edemeyeceğimiz kadar büyük bir para" diye konuştu.