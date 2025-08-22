Dağlı, Tufanbeyli\'de Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Tufanbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dağlı, Güzelim, Yamanlı, Kayarcık ve Çukurkışla mahallerinde vatandaşlarla buluştu.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Dağlı, "Her fırsatta şehrimizin merkezinde olduğu kadar ilçelerimizde ve köylerimizde de hemşerilerimiz ile buluşuyoruz. Sorunları yerinde dinlemek ve çözüm süreçlerine katkı sunmak bizler için çok değerli." ifadesini kullandı.

Dağlı, mahalle ziyaretlerinin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.