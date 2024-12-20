Dahiye'de Ceset Bulundu

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İsrail'in 2 ay boyunca hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin Haret Hıreyk bölgesinde 7 kişinin cesedini aramak için bir binada çalışma yapıldığı belirtildi.

İsrail saldırılarıyla yıkılan "Eyyub Binası'nın" enkazından 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve kimlik tespiti için Refik Hariri Üniversite Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Kayıp kişiler bulunana kadar saha araştırmaları ve arama çalışmalarının devam edeceği aktarıldı.