DAK/SAR'dan Gece Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DAK/SAR'dan Gece Tatbikatı

DAK/SAR\'dan Gece Tatbikatı
09.05.2026 02:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizde kurtarma tatbikatı gerçekleştiren DAK/SAR, Kalamış açıklarında 45 gönüllüyle 6 botla çalıştı.

DENİZCİLER Dayanışma Derneği'nin Arama Kurtarma kuruluşu DAK/SAR, gece saatlerinde Kadıköy Kalamış açıklarında denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Denizciler Dayanışma Derneği tarafından 2001 yılında kurulan ve denizde gönüllü arama kurtarma faaliyetleri yürüten Denizde Arama Kurtarma - Search And Rescue (DAK-SAR), gece saatlerinde Kadıköy Kalamış açıklarında tatbikat yaptı. DAK/SAR gönüllülerinin okuduğu and ile başlayan gece eğitimine, 6 kurtarma botu ile 45 gönüllü personel katıldı. Tatbikatın ilk bölümünde, Fenerbahçe ve Moda açıklarında denize düştüğü belirlenen kişilere yönelik arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Termal kameraların da kullanıldığı operasyonlarda kazazedeler kısa sürede bulunarak denizden çıkarıldı.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise senaryo gereği telsiz anonsuyla 'PANPAN' mesajı göndererek arıza yaptığını ve su almaya başladığını bildiren tekne için, DAK-SAR ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, işaret fişekleriyle yeri tespit edilen tekneye ulaştı. Can salının devreye alındığı operasyonda teknedeki personel güvenli şekilde tahliye edilirken, kurtarma botlarıyla tekne yedeklenerek marinaya çekildi. Yapılan tatbikatta ekiplerin koordinasyonu, haberleşme kabiliyeti ve acil durumlara müdahale süreleri test edilirken, gönüllü personelin zorlu deniz koşullarındaki operasyonel hazırlığının pekiştirdiği belirtildi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan DAK/SAR Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aytaç, "Bu gece DAK/SAR denizde bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikata 6 kurtarma botu ve 45 gönüllü personelimiz katıldı. Bugünkü tatbikatta ise bir tekneden denize düşen kişileri botlarımız ayrı ayrı kurtardı. Bizim botlarımız bunların mevkiilerini bilmiyordu. Tamamen can yeleğinin üzerindeki ışığa giderek bu insanları kurtardılar. Daha sonra bir teknenin su aldığı ihbarını aldık. O tekneye yardıma gittik. Su alma artınca o tekne can salını denize atarak personelini tahliye etti. Batma tehlikesi geçirdiği için bir başka teknemiz o yardım isteyen tekneye gidip o tekneyi yedeğine aldı ve marinasına doğru götürdü. ve tatbikat başarıyla sona erdi" dedi.

DAK/SAR'ın Sahil Güvenlik tarafından belirlenen yetki sahasında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Aytaç, "300'e yakın gönüllümüz var. 25 yıldır bölgemizde denizde zorda kalan kişilere yardıma gidiyoruz. 4 binin üzerinde olaya müdahale ettik. Yangın tehlikesi geçiren, batan veya kayalara oturan teknelerde toplam 622 can kurtardık. Yaklaşık 1500'ün üzerinde kişiye amatör denizcilik eğitimi vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DAK/SAR'dan Gece Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi

00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 02:51:50. #7.12#
SON DAKİKA: DAK/SAR'dan Gece Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.