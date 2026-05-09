DAK/SAR\'dan Gece Tatbikatı

DENİZCİLER Dayanışma Derneği'nin Arama Kurtarma kuruluşu DAK/SAR, gece saatlerinde Kadıköy Kalamış açıklarında denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Denizciler Dayanışma Derneği tarafından 2001 yılında kurulan ve denizde gönüllü arama kurtarma faaliyetleri yürüten Denizde Arama Kurtarma - Search And Rescue (DAK-SAR), gece saatlerinde Kadıköy Kalamış açıklarında tatbikat yaptı. DAK/SAR gönüllülerinin okuduğu and ile başlayan gece eğitimine, 6 kurtarma botu ile 45 gönüllü personel katıldı. Tatbikatın ilk bölümünde, Fenerbahçe ve Moda açıklarında denize düştüğü belirlenen kişilere yönelik arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Termal kameraların da kullanıldığı operasyonlarda kazazedeler kısa sürede bulunarak denizden çıkarıldı.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise senaryo gereği telsiz anonsuyla 'PANPAN' mesajı göndererek arıza yaptığını ve su almaya başladığını bildiren tekne için, DAK-SAR ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, işaret fişekleriyle yeri tespit edilen tekneye ulaştı. Can salının devreye alındığı operasyonda teknedeki personel güvenli şekilde tahliye edilirken, kurtarma botlarıyla tekne yedeklenerek marinaya çekildi. Yapılan tatbikatta ekiplerin koordinasyonu, haberleşme kabiliyeti ve acil durumlara müdahale süreleri test edilirken, gönüllü personelin zorlu deniz koşullarındaki operasyonel hazırlığının pekiştirdiği belirtildi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan DAK/SAR Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aytaç, "Bu gece DAK/SAR denizde bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikata 6 kurtarma botu ve 45 gönüllü personelimiz katıldı. Bugünkü tatbikatta ise bir tekneden denize düşen kişileri botlarımız ayrı ayrı kurtardı. Bizim botlarımız bunların mevkiilerini bilmiyordu. Tamamen can yeleğinin üzerindeki ışığa giderek bu insanları kurtardılar. Daha sonra bir teknenin su aldığı ihbarını aldık. O tekneye yardıma gittik. Su alma artınca o tekne can salını denize atarak personelini tahliye etti. Batma tehlikesi geçirdiği için bir başka teknemiz o yardım isteyen tekneye gidip o tekneyi yedeğine aldı ve marinasına doğru götürdü. ve tatbikat başarıyla sona erdi" dedi.

DAK/SAR'ın Sahil Güvenlik tarafından belirlenen yetki sahasında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Aytaç, "300'e yakın gönüllümüz var. 25 yıldır bölgemizde denizde zorda kalan kişilere yardıma gidiyoruz. 4 binin üzerinde olaya müdahale ettik. Yangın tehlikesi geçiren, batan veya kayalara oturan teknelerde toplam 622 can kurtardık. Yaklaşık 1500'ün üzerinde kişiye amatör denizcilik eğitimi vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.