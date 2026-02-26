DAKAF'26: Gençlere Kariyer Fırsatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DAKAF'26: Gençlere Kariyer Fırsatları

DAKAF\'26: Gençlere Kariyer Fırsatları
26.02.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van YYÜ, 5-6 Mayıs'ta DAKAF'26 fuarını düzenleyerek öğrencilerin iş dünyasıyla buluşmasını sağlayacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (DAKAF'26) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Van YYÜ Rektörlük Binası Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin iş dünyasını tanıması, istihdam edilebilirlik oranlarının artırılması ve işverenlerle doğrudan temas kurması için bu tür fuarların önemli olduğunu söyledi.

Öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"DAKAF'26, yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil, kamu, özel sektör ve akademi arasında kurulan etkin bir iletişim köprüsüdür. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz fuarımızda, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Iğdır, Siirt ve Şırnak üniversiteleri paydaşlığında gençlerimize nitelikli istihdam fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Kamu kurumları, global markalar ve yerel girişimlerden oluşan 200'ü aşkın seçkin kuruluşun açacağı stantlarda, iş dünyasının nabzını tutma imkanı sağlanacak. Öğreniciler, alanında uzman işverenlerle birebir tanışma, mülakat simülasyonları ve sektörün dev isimleriyle profesyonel ağ kurma fırsatı yakalayacak."

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek ise "Kamu kurumları ile üniversite arasında kurulacak güçlü iş birliklerini destekliyoruz. Bu kapsamda DAKAF'26, istihdam olanaklarının artırılması, gençlerimizin kariyer planlamalarına destek olunması ve bölgemizin kalkınmasına ivme kazandırılması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge Ersezer ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel DAKAF'26: Gençlere Kariyer Fırsatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:47:30. #7.11#
SON DAKİKA: DAKAF'26: Gençlere Kariyer Fırsatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.