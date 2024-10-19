Dakar'da Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü

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Senegal'in başkenti Dakar'da, İsrail saldırıları altındaki Filistin ve Lübnan'a destek yürüyüşü yapıldı.

Dakar'daki Lübnan ve Filistin toplumunun organizasyonuyla Malick Sy Caddesi'nde toplanan eylemciler Milinaire Anıtı'na yürüdü.

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan Filistin ve Lübnan bayraklı beyaz tişörtler giyen kalabalık, "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Katil Netanyahu", "Filistin'i özgürleştirin" "Lübnan'da savaşa hayır" sloganları attı.

Gösteriye Filistin, Lübnan ve Küba'nın Dakar Büyükelçileri ile çeşitli ülkelerden diplomatik temsilciler katıldı.

Kol kola yürüyen büyükelçiler, kortejin başını çekti ve göstericilerle beraber sloganlar attı.

Gösteriye katılan Dakar Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumlusu Halil İbrahim Efe, Senegal'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak Lübnan ve Filistin'de yaşananları yakından takip ettiklerini söyledi.

Efe, "Filistin ve Lübnan'a destek için yapılan tüm eylem, yürüyüş ve organizasyonlara katılmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiği ölçüde biz de Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimizin sesini duyurmaya yardımcı olmak istiyoruz. Bu benim Dakar'da katıldığım dördüncü eylem. Dünyanın sessizce izlediği bu soykırımın durması gerek. Biz de Türk vatandaşı olarak bu tarz eylemlerle bu zulme sesimizi çıkartmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan Lübnanlı Zainab Kawar, "Bizi yalnız bırakan tüm Arap ülkelerine sesleniyorum, hepinize yazıklar olsun. Lübnan teslim olmayacak, Lübnan'ı işgal edemeyecekler." dedi.

Lübnan'ın güneyinde akrabaları bulunan Rudeyna Ezzedine de Lübnan topraklarının yıllardır işgale maruz kaldığının altını çizerek, "Bizim kendimizi savunma hakkımız yok mu? Bu cani, hırsız ve katillerle kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Evlerimiz yıkılıyor, çocuklarımız ölüyor. Topraklarımızı elimizden alamayacaklar. Allah'a sığınıyor ve ondan yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.