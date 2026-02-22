Dakar\'da Yetim Çocuklar İçin Kermes

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği işbirliğinde yetim çocuklar yararına kermes yapıldı.

Dakar YEE'nin bahçesinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Muhammed Yusuf Deniz'in ev sahipliğinde düzenlenen kermese, Dakar'da mukim yabancı büyükelçiler, Türk toplumu ve davetliler katıldı.

Kermeste Türkiye'den hediyelik ürünler ve el yapımı ikramlar satışa sunuldu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman, kermesin, 5 Mart'ta tüm Türk kurumlarıyla yetimler için düzenlenecek iftar programına destek için organize edildiğini söyledi.

Sağman, ramazan ayının ortasına denk gelen 5 Mart'ın yetimler günü olarak kutlandığını anımsatarak, o gün yetim çocuklarla birlikte iftar yapacaklarını dile getirdi.