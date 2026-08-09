Daktilo ile hizmet veren arzuhalci - Son Dakika
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Daktilo ile hizmet veren arzuhalci

Daktilo ile hizmet veren arzuhalci
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Yozgat'ta 73 yaşındaki Abdurrahman Tekin, 22 yıldır daktilo ile vatandaşların taleplerini yazıyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan 4 metrekarelik kulübede 22 yıldır arzuhalcilik yapan 73 yaşındaki Abdurrahman Tekin, gelişen teknolojiye inat daktilo kullanarak vatandaşların taleplerini kağıda döküyor.

İlçede 29 yıl görev yapan ve mal müdürlüğü vekilliğinden 2004'te emekli olan Tekin, bir daktilo satın alarak 4 metrekarelik bir kulübede arzuhalcilik yapmaya başladı.

Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan meslek, teknolojinin gelişimiyle bilgisayara taşınsa da daktilodan kopamayan Tekin, 22 yıldır vatandaşların özel ve kamu kurumlarına sunacağı resmi yazışmaları hazırlıyor.

Abdurrahman Tekin, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl boyunca hazine avukatı sıfatıyla mahkemelerde edindiği hukuki tecrübeyi emeklilik döneminde vatandaşın hizmetine sunmak amacıyla büroyu açtığını söyledi.

Vatandaşın özellikle veraset işlemleri için geldiğini belirten Tekin, "Annesi, babası ölen vatandaşların tarla, bahçe işlemleri oluyor. Onların işlemlerini yapıyorum. Beyannamelerini dolduruyorum, dava adreslerini yazıyorum, veraset ilamını aldırıyorum. Vatandaşların icra ve savcılık işlemleri oluyor, hukuk mahkemelerinde davaları oluyor, kira kontratları yapılıyor. Boşanma dilekçeleri için geliyorlar." diye konuştu.

"Daktilo sesi bana şarkı ve türkü gibi geliyor"

Tekin, bilgisayar yerine daktilo kullanmayı tercih ettiğini ve daktiloyla işine daha iyi konsantre olduğunu söyledi.

Bir taraftan vatandaşı dinlediğini diğer taraftan da daktiloyla yazdığını belirten Tekin, "Bu şekilde algılamam iyi oluyor, daktiloyla onun için çalışıyorum. O kadar güzel sesi var ki onunla dinleniyorum. Daktilo sesi bana şarkı ve türkü gibi geliyor. Nihavent makamında mükemmel bir ses geliyor." dedi.

Tekin, vatandaşın dilekçe yazdırmaya dalgın ve üzüntülü olarak geldiğini anlatarak, "Derdini anlatırken zorlanıyor, titriyor, bir korku, endişe yaşıyor. Konuşmamla yavaş yavaş sakinleşiyor. 'Şu işlemi yapacaksın, senin durumun böyle olacak' diyorum, vatandaş rahatlıyor. Bir müddet sonra tekrar geliyor, 'Allah senden razı olsun' diyor." ifadelerini kullandı.

İlerleyen yaşı nedeniyle mesleği birkaç yıl daha yapmayı planladığını söyleyen Tekin, "Vatandaşlar, 'Sen bu arzuhalcilik bürosunu kapatırsan bizim halimiz ne olacak, biz ne yapacağız? Biz, kime derdimizi anlatıp da ne yapacağız, çaresiz kalırız' diyor." dedi.

Veraset ilamı için gelen vatandaşlardan 73 yaşındaki Ramazan Karasu da bilgisayardan anlamadığını söyledi.

Tekin'in ne varsa kendilerine izah ettiğini belirten Karasu, "Ona göre inancımız fazla oluyor. Bilgisayarla oturup tartışamazsın ama bu arkadaşla tartışabilirsin. Gereken prosedür neyse gösteriyor bize. Bize öncü oluyor, yönlendiriyor. Ona göre gidip geliyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abdurrahman Tekin, Boğazlıyan, Teknoloji, Güncel, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

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