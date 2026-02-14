Dalaman Cezaevi'nde Sevgililer Günü Festivali

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan sokak lezzetleri festivali vatandaşlardan ilgi gördü.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel seralarda üretilen kesme gül, saksı çiçek ve hediyelik biblolar özenle hazırlanan ürünleri inceleyen vatandaşlar, bahçede kurulan sokak lezzetleri standında menülerden aldı.

Hükümlülerce hazırlanarak satışa sunulan ürünlerden alan vatandaşlar bir taraftan Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan menülerden tadarken bir taraftan da hükümlülerden oluşan orkestranın seslendirdiği müziklerle eğlendi.

Sevgililer Günü'nü kutlamaya gelen vatandaşlar hükümlülerin seslendirdiği şarkılara eşlik ederek akşamın tadını çıkardı.