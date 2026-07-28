Dalaman'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Dalaman ilçesi açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 4 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından koya yanaştırıldı.
Dalaman açıklarında 11,5 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 hızlı can kurtarma botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Bedri Rahmi Koyu'na yanaştırıldı.
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