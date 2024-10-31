Dalaman\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dalaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
3 yerde kazı yapıldığı tespit edilerek düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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