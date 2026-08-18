Dalaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüsle uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Antalya'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği değerlendirilen 2 şüpheli takibe alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 108 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.