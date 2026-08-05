Dalaman Havalimanı'nda Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari, Dalaman Havalimanı'nda yakalandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü havalimanında yakalandı.
Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda denetim yaptı.
Kontrollerde, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen M.G'nin "kasten öldürme", "kasten yaralama", "basit yaralama" gibi suçlardan hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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