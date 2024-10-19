(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla Dalaman'daki orman yangınını söndürme çalışmalarının TSK'ya ait 5 helikopter ile devam ettiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 5 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Dalaman Orman Yangınına TSK Müdahalesi - Son Dakika
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