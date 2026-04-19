Yemen'in güneybatısındaki Dali kentinde valilik binasına yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Dali Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, valilik binasına silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Saldırıda Kültür Genel Müdürü Ali Muhsin Sinan'ın yaralandığı, Vali Ahmed el-Kubbe'nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
Yerel basındaki haberlerde, valilik binasını basan silahlı kişilerin memurların içeri girmesine engel oldukları, çevreye ateş açtıkları ve validen binayı terk etmesini istedikleri bilgisi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Dali'de Valilik Binasına Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?