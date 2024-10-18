Daltonlar Çetesi'ne Operasyon: 147 Tutuklama

Güncel

Okul kantini ve yemekhaneleri için adım atıldı

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

(İSTANBUL)- İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun ile Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar Çetesi'ne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda silahla yakalanan şüphelilerden 147'si tutuklandı. 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Tutuklananlar arasında çete lideri Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun ile Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı "Daltonlar" isimli çeteye yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon yapıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 9 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Motosikletlerle kasklı 100 farklı saldırı

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin çalıntı araç ve kasklı motosikletlerle 100 farklı saldırıya karışan şüpheliler hakkında "kasten öldürme, kasten öldürme girişimi, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu imali ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 147'si tutuklanırken 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu öğrenildi.