Dalyan Feribot Seferleri Zaman Kazandırıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalyan Feribot Seferleri Zaman Kazandırıyor

Dalyan Feribot Seferleri Zaman Kazandırıyor
16.04.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalyan Kanalı'ndaki feribot seferleri, ulaşımı 50 saniyeye kadar kısaltarak pratik bir seçenek sunuyor.

Muğla'da, Dalyan Kanalı üzerinde Köyceğiz ile Ortaca'yı birbirine bağlayan feribot seferleri, kara yoluyla yaklaşık 1,5 saati bulan ve 2 saate kadar uzayan mesafeyi 50 saniye ile 1,5 dakika arasına indirerek, Türkiye'nin en kısa feribot yolculuklarından birini oluşturuyor.

Dünyaca ünlü Dalyan Kanalı üzerinde hizmet veren ve 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren feribot hatları, kanalın iki yakasını hızlı ve pratik şekilde birbirine bağlıyor.

Kanalın dar yapısı sayesinde geçiş süresi oldukça kısa tutulurken, hatlardan birinde yolculuk yaklaşık 50 saniyede tamamlanırken, diğer hatta bu süre ortalama 1,5 dakika sürüyor.

Feribot hatları ilk olarak Köyceğiz'in Çandır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve özellikle tarımla uğraşan çiftçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla devreye alındı.

Zamanla bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çeken hatlar, bugün hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı bir ulaşım alternatifi haline geldi.

Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz'in Çandır Mahallesi arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribotlar, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar kesintisiz hizmet veriyor.

Aynı anda en fazla 4 aracın taşınabildiği küçük ölçekli feribotlar, otomobil, motosiklet, traktör ve minibüslerin yanı sıra yayaların da geçişine imkan sağlıyor.

Bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletiyor

Dalyan Tekne Kooperatifi tarafından işletilen hatlar, özellikle yaz aylarında artan turistik yoğunlukla birlikte bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Yıllar içinde geliştirilen sistem kapsamında ikinci bir feribot hattının devreye alınmasıyla kapasite artırılırken, ambulans, itfaiye ve diğer acil müdahale araçlarının karşı kıyıya daha hızlı ulaşması mümkün hale geldi.

Özel çevre koruma bölgesi içinde yer alan feribot hatlarında çevre hassasiyeti ön planda tutuluyor. Kanal boyunca uzanan sazlık alanlar, su yüzeyindeki yansımalar, kuş sesleri ve bölgenin zengin ekosistemi kısa süren yolculuğu görsel bir deneyime dönüştürüyor.

Dalyan çevresinde yer alan antik kentler ile göl ve deniz ekosistemleri de hattın yakın çevresinde bulunuyor.

Feribotu kullanan sürücüler, kara yoluna kıyasla önemli ölçüde zaman kazandıklarını, feribotun kısa mesafede hızlı ve keyifli bir geçiş imkanı sunduğunu belirterek, hattın günlük yaşam için önemli bir kolaylık sağladığını ifade ediyor.

Bölge halkı için vazgeçilmez hale gelen feribot hatları, hem ulaşım altyapısına katkı sunuyor hem de Dalyan'ın doğal ve kültürel zenginliğini yerel halk ve ziyaretçiler için dikkat çekici bir deneyime dönüştürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Köyceğiz, Türkiye, Ortaca, Dalyan, Ulaşım, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:04:03. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.