Dalyan Kanalı\'nda Atık Denetimi

Muğla'daki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde teknelere yönelik atık denetimi gerçekleştirildi.

Ortaca ilçesindeki labirent görünümüyle ünlü Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde tur düzenlenen bazı teknelerden suya sintine boşaltıldığı iddiaları üzerine denetim yapıldı.

Ortaca Kaymakamlığı tarafından oluşturulan, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı görevlilerinden oluşan ekipler tur teknelerinde inceleme gerçekleştirdi.

Kontrollerde ayrıca tekne sahiplerine bilgilendirmede bulunuldu.