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Damada böyle hediye görülmedi

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Adana'da tır şoförü olan damadın düğününde, ağabeyleri altın yerine tanesi 16 bin liralık lastik hediye etti. Damat, lastikleri sürdükçe ağabeylerini hatırlayacağını söyledi.

28.05.2024 09:55
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Damada böyle hediye görülmedi

Tır şoförü damada düğününde ağabeyleri altın yerine tanesi 16 bin liralık lastik hediye etti

Damat Lut Han Kocabaş:

"Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım"

ADANA - Adana'da tır şoförü 2 ağabey, kendileri gibi tır şoförü kardeşlerine düğününde altın yerine tanesi 16 bin liralık 2 tır lastiği hediye etti. Ağabeylerinin hediyesi karşısında şaşıran damat, "Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım. Gerçekten de lastik ihtiyacım vardı iyi oldu" dedi.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan tır şoförü Lut Han Kocabaş (29), Ayşe Nur Eroğlu ile Pazar günü evlendi. Çift, düğün salonuna gitmeden önce kentte tırlarla düğün konvoyu yaptı.

İlginç takı

Düğün salonunda ki takı merasiminde ise damadın kendisi gibi tır şoförü olan ağabeyleri Semih ve Sefa Kocabaş, kardeşlerine 1'er tır lastiği hediye etti. Kırmızı kurdeleye sarılan 2 tır lastiği damada takı olarak hediye edilmesi davetlilerin de ilgisini çekti.

"Lastik ihtiyacım vardı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Lut Han Kocabaş, lastiğe ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Biz tır kullanmayı çok seviyoruz ve bu mesleği 3. kuşak olarak devam ettiriyoruz. Ağabeylerim bana böyle sürpriz hazırlamışlar. Çok manidar oldu. Diğer takılara göre ayrı bir yeri oldu. Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım. Gerçekten de lastik ihtiyacım vardı iyi oldu. Herkes çok şaşırdı, bende çok şaşırdım" dedi.

"Çok ilginç oldu"

Ayşenur Kocabaş ise hediye karşısında çok şaşırdığını belirterek, "Biz bunun esprisini kendi aramızda yapıyorduk ama gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Hiç söylenmemişti bize bu hediye. Gerçekten çok ilginç oldu. Davetlilerde çok beğendi. Düğün konvoyu yapmıştık tırlarla ona çok şaşırmıştım ama bu daha güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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