Damadı Darbettiren Kayınpeder Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Damadı Darbettiren Kayınpeder Serbest Bırakıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kızıltepe'de damadına yönelik darp iddialarıyla gözaltına alınan İYİ Parti Başkanı serbest.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Fahrettin Cevheroğlu'nun kızıyla anlaşmazlık yaşayan damadı Muhammed N'nin evine 13 Ağustos'ta bazı akrabalarıyla zorla girdiği ve çıkan tartışmada damadın darbedildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olayın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve darp raporu alan Muhammed N'nin şikayeti üzerine dün gözaltına alınan kayınpederi Cevheroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cevheroğlu, işlemlerin ardından salıverildi.

Cevheroğlu'nun İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, İYİ Parti, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damadı Darbettiren Kayınpeder Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor

16:42
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı Adres şaşırttı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
16:29
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası hakkında karar
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar
16:19
Kılıçdaroğlu görmesin CHP’nin ağır topu İmamoğlu’nu ziyaret etti
Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
14:31
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
13:46
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 20:25:35. #7.13#
SON DAKİKA: Damadı Darbettiren Kayınpeder Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.