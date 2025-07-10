Türkiye'deki bir düğünde ilginç görüntüler kaydedildi. Babasıyla karşılıklı oynayan genç damat, kimsenin anlam veremediği hareketler sergiledi.
Damat, oynayan babasının yüzüne sertçe para yapıştırmaya çalıştı. Hareketini birkaç kez tekrarlayan damat en sonunda babasını çileden çıkardı.
Sinirlenen baba, oğlunun yüzüne tokat attı. Hem damat hem de babası yaşanan gerginliği misafirlere belli etmemeye çalışarak gülmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi - Son Dakika
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