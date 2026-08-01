Damla Delialioğlu ve Mehmet Kaan Demirtaş Evlendi
AA muhabiri Damla Delialioğlu, Mehmet Kaan Demirtaş ile nikah töreniyle hayatını birleştirdi.
Anadolu Ajansı (AA) Dış Haberler muhabiri Damla Delialioğlu, hayatını Mehmet Kaan Demirtaş ile birleştirdi.
Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini yakınları yaptı.
Nikaha, çiftin çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: AA
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