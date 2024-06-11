Danimarka Başbakanı saldırı sonrası iyileşmekte olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Danimarka Başbakanı saldırı sonrası iyileşmekte olduğunu açıkladı

Danimarka Başbakanı saldırı sonrası iyileşmekte olduğunu açıkladı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 7 Haziran'da başkent Kopenhag'da uğradığı saldırının ardından hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala iyileşmekte olduğunu açıkladı. Frederiksen, saldırıya dair verdiği demeçte, kendisinin yanı sıra başbakanlık sıfatına da saldırı yapıldığını belirtti. Ofisinden çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Frederiksen, saldırının birikimli olduğunu ve tehditler aldığını ifade etti.

11.06.2024 16:29
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 7 Haziran'da başkent Kopenhag'da uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala iyileşmekte olduğunu kaydetti.

Frederiksen, saldırıya dair bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Birinin, sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var. Tam olarak kendimde değilim." dedi.

Uğradığı saldırının ardından hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala iyileşmekte olduğunu vurgulayan Frederiksen, ofisinden çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından sosyal medyada uzun süre tehditler aldığına işaret ederek, "(Saldırı) Muhtemelen başka birçok şeyin de birikimiydi." diye konuştu.

Birey olarak kendisinin yanı sıra başbakanlık sıfatına da saldırı yapıldığını kaydeden Frederiksen, bu saldırının herkese karşı işlenmiş olduğu yorumunu yaptı.

Frederiksen, "Başbakanın endişe duymadan bisikletle işe gidebileceği bir Danimarka'yı tercih ederim. Ben özümde Mette'yim ama ülkenin başbakanıyım. Dolayısıyla (başbakanlık) polis gibi saldırmamanız gereken bir kurum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

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