Danimarka'da Çin ile Diyalog Vurgusu

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Çin ile diyaloğun önemli olduğunu ifade etti.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kopenhag'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldiğini aktardı.

Paylaşımda açıklamasına yer verilen Rasmussen, "Çin, politik olarak da ekonomik olarak da vazgeçilmezdir. Bu yüzden diyalog önemli, anlaşamadığımız konularda da." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ile ikili ve ticari ilişkileri ele aldıklarını belirten Rasmussen, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.

Bu arada Vang, Danimarka'nın ardından İsveç, Finlandiya ve Norveç'i de ziyaret edecek.