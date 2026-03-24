Danimarka'da Parlamento Seçimleri - Son Dakika
Danimarka'da Parlamento Seçimleri

24.03.2026 10:34
Danimarka'da 179 parlamenter için oy verme süreci başladı, 12 parti yarışıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Danimarka'da seçmenler, 179 sandalyeli parlamento (Folketing) üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da halk, yerel saatle 08.00-20.00'de oylarını kullanabilecek.

Ülkedeki seçime 12 parti katılırken 90 sandalyeyi kazanan parti, tek başına hükümeti kurma hakkına sahip olacak.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sosyal Demokratlar Partisi lideri ve Başbakan Mette Frederiksen, partisinin 3. döneminde de seçimden galibiyetle ayrılmasını temenni ederken seçimde favori gösterilen bir diğer isim, merkez sağ Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen oldu.

Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek için oylarını kullanırken Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçilecek.

Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu birçok defa dile getirmesiyle zorlu bir dönemden geçmiş, egemenliklerinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da Parlamento Seçimleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Danimarka'da Parlamento Seçimleri - Son Dakika
Advertisement
