Danimarka'dan Alanya'ya İlk Doğrudan Uçuş Gerçekleşti

(ANTALYA)- Danimarka'nın Billund kentinden kalkan 189 yolcu kapasiteli Boeing 737-800 tipi uçak, 174 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na (GZP) iniş yaptı. Yıllar sonra İskandinav pazarına yönelik ilk doğrudan uçuş olma özelliği taşıyan seferi tamamlayan uçak, geleneksel su takı seremonisiyle karşılandı.

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliğiyle yıl boyunca yer alınan uluslararası düzeydeki fuarlarda gerçekleştirilen temaslar, kent turizminde yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Danimarka'nın Billund kentinden kalkan ve Copenhagen Air Taxi havayolu şirketine ait 189 yolcu kapasiteli Boeing 737-800 tipi uçak, 174 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) iniş yaptı. Yıllar sonra İskandinav pazarına yönelik ilk doğrudan uçuş olma özelliği taşıyan seferi tamamlayan uçak, geleneksel su takı seremonisiyle karşılandı. Billund kentinden gelen misafirleri, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Necdet Ali Şirin, ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli ve Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, çiçeklerle karşıladı.

Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın yaptığı konuşmada, "Sizleri şehrimizde ağırlamaktan her zaman büyük memnuniyet duyarız" dedi. Açıkalın'ın sözlerine kabin görevlisi, "Eğer herkes sizin gibi tatlı ve sıcakkanlıysa, buraya her zaman gelmek isteriz" diye karşılık verdi.

"Daha fazla turist çekmek için bu uçuş son derece değerli"

Danimarka uçuşlarının sadece bir geliş değil, bir stratejik dönüşüm olduğunu belirten Başkan Danışmanı Açıkalın, "Uzun süredir özlemini çektiğimiz Billund-Alanya-Gazipaşa hattı yeniden açıldı. İskandinav pazarını tekrar kazanmak ve Alanya'ya daha fazla turist çekmek için bu uçuş son derece değerli. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen TAV Havalimanı yetkililerine, ALTSO, ALTİD ve tüm turizm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu ilk adımın devamının geleceğine inanıyoruz. Alanya'mız için hayırlı olsun. Bu uçuş ilk ama son olmayacak" dedi.

Yaz sezonu boyunca Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Danimarka'dan toplam 102 sefer yapılması planlanıyor. Böylece Alanya'nın Avrupa'ya erişiminin daha da güçleneceği ve bölge turizminde yeni bir hareketlilik yaşanacağı vurgulandı. Uçuşlar Billund (BLL), Gazipaşa (GZP) ve Kopenhag (CPH) üçgeninde karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Uçuş takvimi

-2 Temmuz - 6 Ağustos 2025 tarihleri arasında her Çarşamba: BLL ? GZP ? CPH

-31 Mayıs -18 Ekim tarihleri arasında her Cumartesi öğle saatlerinde: BLL ? GZP ? CPH

-31 Mayıs - 18 Ekim tarihleri arasında her Cumartesi akşam saatlerinde: CPH ? GZP ? BLL