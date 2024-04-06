Danimarka, İsrail'e askeri ihracatta kısıtlamalar uygulayacak - Son Dakika
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Danimarka, İsrail'e askeri ihracatta kısıtlamalar uygulayacak

Danimarka, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta kısıtlayıcı bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sonuçlarına dikkat çekerek, askeri ihracatın tek tek ele alınacağını ve uluslararası kuralların sıkı bir şekilde uygulanacağını belirtti. Bu karar, İsrail'in olası savaş suçlarına ve soykırım girişimine destek olmakla suçlanan Danimarka'ya karşı açılan dava sonrasında alındı.

06.04.2024 11:13
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Danimarka, Gazze'de devam eden saldırılarının siviller üzerindeki "yıkıcı sonuçları" nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta "çok kısıtlayıcı bir yaklaşım" uygulayacağını açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yerel basına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Rasmussen, "İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın Gazze'deki sivil halk üzerindeki yıkıcı sonuçları doğrultusunda, 25 Mart 2024 tarihi itibariyle, Dışişleri Bakanlığı olarak İsrail'e askeri ihracat konusundaki yaklaşımımızı daha da sıkılaştırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'e "dual-use" olarak bilinen ve hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen teknolojilerin ve askeri ihracat başvurularının "tek tek ele alınacağını" belirten Rasmussen, Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Anlaşması ve silah ihracatına ilişkin Avrupa Birliği kurallarının "çok kısıtlayıcı bir yaklaşımla" uygulanacağını kaydetti.

Söz konusu kısıtlama kararı, Uluslararası Af Örgütü, Oxfam Danimarka, ActionAid Danimarka ve Filistinli insan hakları örgütü Al-Haq'ın, İsrail'in olası savaş suçları ve soykırım girişimine silah ihracatıyla destek olmakla suçladığı Danimarka hakkında dava açmasının ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka, İsrail'e askeri ihracatta kısıtlamalar uygulayacak - Son Dakika

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