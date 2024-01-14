 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmayı planladığını duyurmasının ardından tahttan çekildi. 52 yıl boyunca tahtta olan Kraliçe, görevinden feragat ettiğini Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantıda duyurdu. Bu kararla birlikte, 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu. Yerine oğlu Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary geçecek.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi
14.01.2024 - 19:47,
Abone Ol

Yarım asırdan fazladır tahtta olan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmayı planladığını duyurmasının ardından tahttan çekildi.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden feragat etti.

Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.

Oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise söz konusu kararın ardından, Saray'ın balkonunda binlerce kişinin önünde Kral Frederik'i takdim etti.

Takdimin ardından Kral Frederik, "Umudum, yarının birleştirici kralı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kraliçe Margrethe, 31 Aralık 2023'teki yeni yıl konuşmasında, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını açıklamıştı.

Danimarka Kraliçesi, 1972'de taç giymişti.?

Kaynak: AA
YORUMLAR

Başbakanlık, Danimarka, Kraliçe, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi - Son Dakika


19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi

Son Dakika
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43 Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 20:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement