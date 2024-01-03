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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekilse de Ünvanını Koruyacak - Son Dakika
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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekilse de Ünvanını Koruyacak

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekilme kararı aldıktan sonra da Kraliçe ünvanını kullanmaya devam edecek. Ülkede, oğlu Prens Frederik'in Kral ünvanını almasıyla birlikte iki kraliçe olacak. Yeni hükümdar, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından balkon konuşmasıyla tanıtılacak.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekilse de Ünvanını Koruyacak
03.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:03
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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe 14 Ocak'ta tahttan çekilmesinin ardından ünvanını koruyacak.

2. Margrethe'in yeni yıl konuşmasında açıkladığı tahttan çekilme kararının ardından 14 Ocak sonrasında da Kraliçe ünvanını kullanmaya devam edeceği Saray tarafından doğrulandı.

Avrupa'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarı konumundaki 2. Margrethe, tahttaki yerini oğluna bırakmasının ardından ülkede iki kraliçe olacak.

Veliaht Prens Frederik'in Kral ünvanını almasının ardından eşi de Kraliçe Mary ünvanını kullanmaya başlayacak.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yeni hükümdarı balkon konuşmasıyla takdim edecek.

Kraliçe 2. Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta tahtı bırakmayı planladığını duyurmuştu.

Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekilse de Ünvanını Koruyacak - Son Dakika
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